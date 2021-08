0 Facebook Rapina al ristorante “Cicciotto a Marechiaro”: banditi armati portano via un ricco bottino Cronaca 30 Agosto 2021 15:44 Di redazione 1'

Ancora una volta è stato colpito il noto ristorante di Posillipo “Cicciotto a Marechiaro“. La notte tra sabato e domenica i rapinatori hanno messo a punto un colpo che ha permesso loro di scappare via con un invitante bottino.

Rapina al ristorante “Cicciotto a Marechiaro”: rapinatori in fuga

I due rapinatori, come riporta “Il Mattino”, hanno fatto irruzione nel locale di via Camillo de Nardi, armati di pistole. I malviventi hanno minacciato il personale e portato via un bottino di circa 30 mila euro; ovvero l’incasso del weekend.

I soldi erano nelle mani dall’amministratore del locale, che ha denunciato l’accaduto. Al momento i sospetti ricadono su un barista nel ristorante. Le indagini intanto continuano incessanti.