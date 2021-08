0 Facebook Mara Venier, dopo l’intervento: “Non riesco a parlare, nessun medico può dirmi che tornerò normale” Spettacolo 24 Agosto 2021 12:08 Di redazione 2'

Si è trasformato in un dramma l’intervento che Mara Venier ha dovuto affrontare. Un’operazione ai denti che però è andata male. La conduttrice ha riportato lesioni al nervo facciale e continua a prendere farmaci. La situazione non è delle migliori e ha pensato di fermarsi e non tornare in tv.

Mara Venier ha però capito che non poteva fermarsi e ci sarà, nella nuova edizione di Domenica In. Il programma di Rai1 andrà in onda dal 19 settembre e sarà ricco di novità. Ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Gente.

Le condizioni di salute di Mara Venier dopo l’intervento

Mara Venier ha spiegato che ci vorrà ancora del tempo prima che possa riprendersi del tutto: “Ancora non sono messa benissimo. La lesione del nervo, in seguito a un intervento per un impianto dentale, purtroppo c’è. Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione. Comunque sono in buone mani e sto cercando di reagire. Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto. All’inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e, talvolta, faccio ancora un po’ fatica. Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi per pensare solo a curarmi. Per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto Domenica In”.

Dal 19 settembre, Mara Venier tornerà su Rai1 con la nuova edizione di Domenica In. Nelle puntate, verrà concesso ampio spazio agli approfondimenti relativi alla pandemia di Covid-19. Una volta al mese, Don Mazzi racconterà una storia agli spettatori, che ha alla base un forte tema sociale.