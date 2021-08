0 Facebook Violenza a Bacoli, si presenta sul pianerottolo dell’ex e la prende a calci e pugni Cronaca 29 Agosto 2021 18:12 Di redazione 2'

A Bacoli i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per evasione, atti persecutori e lesioni personali un 59enne del posto. L’uomo – sottoposto agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna – è evaso per recarsi presso l’abitazione della vittima.

Picchia la sua ex davanti a casa

Sul pianerottolo, fuori all’uscio dell’abitazione della donna, l’ha aggredita con calci e pugni e poi è fuggito. I Carabinieri, allertati dal 112 su richiesta di aiuto da parte della vittima, sono intervenuti ed hanno assistito la signora che gli ha raccontato quanto fosse appena accaduto. I militari, non prima di aver contattato il personale del 118, si sono messi alla ricerca del 59enne.

L’uomo si era rintanato in casa, è stato bloccato ed arrestato. L’indagato – che era stato sottoposto agli arresti domiciliari dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla vittima – ora è in attesa di giudizio mentre la donna è stata medicata presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Ne avrà per 7 giorni. I carabinieri l’hanno messa in contatto con il centro anti-violenza del territorio per la dovuta assistenza psicologica.