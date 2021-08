0 Facebook Sabato di sangue a Caserta, Gennaro Leone ucciso a coltellate in una rissa: aveva 18 anni Cronaca 29 Agosto 2021 10:08 Di redazione 1'

Movida si tinge di sangue a Caserta. Nella notte tra sabato e domenica un ragazzo di 18 anni è stato ucciso a coltellate in una rissa. E’ accaduto nella zona tra via Roma e corso Trieste, in via Vico.

Gennaro Leone muore accoltellato a 18 anni

Il giovane, soccorso da due amici, è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, è deceduto poco dopo il suo arrivo. Sul posto sono intervenuti, otre i soccorsi, anche i carabinieri che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso. La giovane vittima, Gennaro Leone, era originario di San Marco Evangelista, aveva da poco compiuto 18 anni.

I carabinieri probabilmente utilizzeranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e rintracciare i responsabili. Secondo quanto riportato da Edizione Caserta, la rissa sarebbe scoppiata nei pressi di un locale, non si conoscono le ragioni.