Non solo morti annegati al mare, anche le risse sono protagoniste di quest’estate. Dopo l’episodio di Agropoli, è la volta di Mondragone dove la scorsa sera, nella zona lido, è avvenuta l’ennesimo lite in piazzale Conte.

Maxi rissa a Mondragone: accoltellato un ragazzo

Alcuni giovani, secondo quanto riporta il Meridiano, avrebbero litigato e dalle parole si sarebbe passati ai gesti. Tra i giovani presenti al momento del litigio, il figlio di un noto avvocato che sarebbe stato accoltellato a una gamba, avendo di fatto la peggio.

Sul posto sarebbero giunti anche i carabinieri per sedare la rissa e per ripristinare la calma. In corso le indagini per ricostruire la precisa dinamica dei fatti. Le condizioni del ferito non pare siano attualmente gravi.