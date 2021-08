0 Facebook Follia nel cuore di Napoli, ragazzo si arrampica su un palazzo per gioco e precipita Cronaca 29 Agosto 2021 10:42 Di redazione 1'

Un altro gioco estremo nella zona della movida di Napoli. Un giovane si è arrampicato su un palazzo in largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, nei pressi dell’università Orientale, ed è precipitato, facendo un volo di diversi metri.

Si arrampica su un palazzo e precipita

Il filmato di quest’ultima bravata è diventato virale su social. Il giovane, probabilmente per gioco, si è arrampicato su un palazzo, ed è precipitato da una altezza elevata. Immediata la chiamata ai soccorsi, l’ambulanza, però, è rimasta bloccata nella folla, impiegando diverso tempo per arrivare sul posto.

Il precedente

Il ragazzo in seguito alla caduta ha perso conoscenza. Soccorso dagli operatori del 118, è stato portato in ospedale. Il video della caduta è diventato virale sui social, scatenando le critiche degli utenti per il gioco estremo. Qualche anno fa, in piazza San Domenico Maggiore, un ragazzo, Emanuele Pirozzi 23 anni, si arrampicò sull’obelisco per gioco, precipitò e morì sul colpo. Dinanzi a queste immagini è impossibile non ricordare questa tragedia.

