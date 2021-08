0 Facebook Gennaro Leone ucciso con una coltellata a 18 anni, fermato 19enne di Caivano Cronaca 29 Agosto 2021 20:05 Di redazione 2'

Fermato il presunto omicida di Gennaro Leone, il ragazzo di 18 anni ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica a Caserta. Si tratta di un ragazzo di 19 anni di Caivano, incensurato.

Fermato il presunto omicida di Gennaro Leone

I militari sono riusciti a identificato grazie alle testimonianze delle persone presenti, tra cui gli amici della vittima, e alle telecamere di videosorveglianza della zona. Dopo la lite il diciannovenne si era dato alla fuga e si era chiuso in casa. Quando i carabinieri l’hanno fermato non ha detto nulla. Il giovane, sotto choc, durante l’interrogatorio, secondo quanto riportato dall’Agi, ha confessato. Dopo l’arresto, e’ stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Com’è stato ucciso Gennaro Leone

La tragedia si e’ consumata in piazza Correra, centro storico del capoluogo, poco dopo la mezzanotte. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il giovane avrebbe litigato con il coetaneo per motivi futili, forse per uno sguardo di troppo – il movente e’ comunque ancora in fase di accertamento – quando all’improvviso l’aggressore ha estratto un coltello a serramanico colpendo Leone alla gamba, e recidendogli probabilmente l’arteria femorale. Il 18enne e’ stato portato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di dove il suo cuore ha smesso di battere intorno alle 3.30, probabilmente a causa del troppo sangue perso.

L’amministrazione comunale del capoluogo, con una nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune, ha manifestato vicinanza “al dolore della famiglia del giovane deceduto”.