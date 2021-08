0 Facebook Tragedia allo stadio, papà porta il figlio a vedere la partita e muore sugli spalti Cronaca 21 Agosto 2021 17:29 Di redazione 1'

Quello che doveva essere un giorno di festa si è trasformato in una tragedia. Un tifoso è morto sugli spalti dello stadio mentre accompagnava il figlio a vedere la partita.

Morto sullo stadio a Frosinone: aveva portato il figlio a vedere Frosinone.Parma

La tragedia si è consumata sugli spalti del ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, durante la prima partita del campionato di serie B. Un tifoso ciociaro, F.F. di 46 anni di Supino, é morto proprio mentre in compagnia del figlio si apprestava ad entrare in tribuna est per vedere Frosinone – Parma.

I soccorsi sono stati inutili, l’uomo é morto poco dopo l’arrivo in ospedale stroncato da un malore. Una volta che si é diffusa la notizia é sceso il gelo nella curva dei gialloblù.