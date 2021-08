0 Facebook Lite tra Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, un motivo grave alla base della rottura: risponde la ragazza Spettacolo 18 Agosto 2021 18:23 Di redazione 2'

E’ di queste ultime ore la notizia della lite tra Aurora Ramazzotti e Sara Daniele. La figlia del compianto Pino e del cantante Eros sarebbero ai ferri corti dopo 12 anni d’amicizia. A spifferare tutto ai giornali ci avrebbero pensato in queste ore alcuni amici delle due.

Le due, 24 e 25 anni rispettivamente, hanno smesso di seguirsi sui social dopo una vacanza di “coppia” organizzata a inizio estate, hanno deciso di intraprendere viaggi separati, come non accadeva da anni. Persone vicine alle ragazze fanno sapere che alla base della rottura ci sarebbe un motivo grave. A riportare le loro voci è il magazine Chi, nel numero in edicola questa settimana.

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele hanno litigato

La lite sarebbe accaduta ad agosto perché a luglio, ancora le due si immortalavano in vacanza insieme ai fidanzati: Aurora con Goffredo, studente a cui è legata da ormai sei anni e con cui convive a Milano; Sara assieme a Marco Falivelli, speaker di Rtl con cui fa coppia da alcuni mesi e che le è stato presentato proprio dalla Ramazzotti.

Dopo la diffusione della notizia però Aurora Ramazzotti ha smentito su Instagram pubblicando un post con la notizia correlato da foto con Sara. Subito la Daniele ha commentato. A quanto pare dunque la notizia non sarebbe per nulla vera!