0 Facebook Marcianise, ragazza di 27 anni prova a togliersi la vita: salvata dal padre Cronaca 28 Agosto 2021 15:08 Di redazione 1'

Ragazza di 27 anni prova a togliersi la vita in casa, salvata in extremis dal padre, è attualmente in coma. E’ accaduto a Marcianise, in un appartamento in via Spoleto. Secondo quanto riportato da Casertanews, il genitore sentendo rumori sospetti provenire dalla sua stanzetta, è accorso a vedere cosa stesse accadendo e ha trovato la figlia impiccata con una sciarpa all’armadio.

Ragazza di 27 anni prova a togliersi la vita a Marcianise

E’ riuscito a liberarla appena in tempo, sul posto sono giunti i soccorsi che hanno trasportato la ragazza all’ospedale di Caserta, dove è attualmente ricoverata in coma. Intervenuti anche i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza di quanto accaduto.

Pare che la giovane soffrisse da tempo di depressione e fosse in cura presso il dipartimento di salute mentale dell’Asl di Marcianise. Qualche mese fa avrebbe già provato a farla finita ingerendo dell’acido muriatico. Anche in quell’occasione, per fortuna, i medici erano riusciti a salvarla. Adesso ci ha riprovato.