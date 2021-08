0 Facebook Tragedia per Simona Ventura, è morta Sabrina: “Sei stata una guerriera” Spettacolo 27 Agosto 2021 20:14 Di redazione 1'

Tragico lutto per Simona Ventura. La conduttrice piange sui social network pubblicando foto e storie per ricordare la donna. Un dolore immenso per SuperSimo che pubblica le storie in cui in alcune foto erano ancora insieme, lei e l’amica Sabrina: “Per sempre così, bella e solare”.

Il messaggio di Simona Ventura per Sabrina

Simona Ventura ha ricordato Sabrina con un messaggio e una foto insieme, un cuore disegnato a cerchiare il volto di lei.

“Ciao Sabri, per sempre così… Bella e solare. Grazie di avermi regalato attenzione, di essermi stata vicino e rallegrata con la tua voglia di vivere – scrive affranta – Avrei voluto oggi festeggiare il tuo compleanno e non ricevere questa terribile notizia. Io però non smetto di sorridere pensandoti, così come avresti voluto. La tua bambolina, come amavi chiamarmi”.