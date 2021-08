0 Facebook Lutto per Gigi Donnarumma, muore lo zio del portiere: dopo le minacce il dolore Sport 28 Agosto 2021 13:19 Di redazione 2'

Dolore per Gigi Donnarumma, il portiere del Paris Saint German ha perso lo zio, Ferdinando Gargiulo. L’uomo, un vigile urbano di 65 anni, era molto conosciuto dalla comunità, deceduto a causa di un infarto.

Lutto per Gigi Donnarumma

Il sessantacinquenne era stato prima ricoverato per una colecisti presso l’ospedale di Castellammare di Stabia, dopo le dimissioni è stato colto da un infarto ed è deceduto. La famiglia pare che abbia presentato denuncia ai carabinieri. Donnarumma, intanto, ha voluto ricordare lo zio deceduto con un commovente post su Instagram: “Giggì semb numero 1” … Sempre con me zio ferdi, ti renderó orgoglioso lo prometto”.

Non è un momento facile per il giovane portiere stabiese che ha dovuto fare i conti anche con due striscioni affissi nei pressi di San Siro dai tifosi del Milan molto duri. In uno si legge: “Donnarumma ingrato bastardo, fai più schifo di Leonardo”. Nell’altro: “Donnarumma noi gli infami non li dimentichiamo, stai attento quando girerai per Milano”. Quest’ultimo è una vera e propria minaccia che sicuramente non avrà fatto piacere al portiere.

Il post di Gigi Donnarumma