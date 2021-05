0 Facebook La dieta di Ilary Blasi, come si tiene in forma lady Totti Cronaca 26 Maggio 2021 16:44 Di redazione 2'

Ilary Blasi ha da poco spento quaranta candeline in occasione del suo compleanno e in tanti si domandano come si tenga così tanto in forma la moglie di Francesco Totti. La show girl, che ha anche avuto tre gravidanze, in televisione mostra sempre un fisico statuario e un corpo in perfetta forma.

La dieta che segue Ilary Blasi

Qual è la dieta di Ilary Blasi? La moglie di Francesco Totti, oltre a un quotidiano allenamento, segue un’alimentazione specifica per evitare di ingrassare. Secondo quanto raccontato da Leggo, la show girl ha un regime alimentare piuttosto rigido: pochissimi carboidrati, molte verdure, pesce e carne bianca. Inoltre preferisce non condire molto ciò che mangia ed evita vino e dolci, se non in occasioni speciali.

Come si mantiene in forma Ilary Blasi

Nella black list della dieta di Ilary Blasi sono banditi i fritti e ogni tipo di prodotto confezionato, anche se qualche volta si concede un buon gelato o una pizza. A questa corretta alimentazione, per mantenersi in forma, fa anche tanto sport. Preferisce correre e andare in bicicletta, fare pilates e yoga e trascorre del tempo anche in palestra. Chiaramente si tratta di una dieta che le sarà stata data da un professionista, motivo per cui qualora si scelga di seguire un regime alimentare specifico, è consigliato rivolgersi a un nutrizionista.