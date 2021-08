0 Facebook Osimhen lascia Napoli, pizzicato in aeroporto: l’attaccante dopo la squalifica torna a casa Il calciatore azzurro salterà il match contro il Genoa e anche quello contro la Juventus. La società sta provando a presentare ricorso Calcio Napoli 27 Agosto 2021 18:23 Di Sveva Scalvenzi 2'

Victor Osimhen in partenza per Lagos. L’attaccante del Napoli, secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, questo pomeriggio si è diretto all’aeroporto del capoluogo campano per partire in direzione della sua città natale. Farà prima scalo a Dubai e poi arriverà in Nigeria.

Osimhen lascia Napoli e torna a Lagos

Questo venerdì pomeriggio, come mostra la foto pubblicata in esclusiva, si è diretto presso l’aeroporto per raggiungere probabilmente la sua famiglia in Nigeria. L’attaccante azzurro ha ricevuto una squalifica di due turni, per questo motivo potrebbe averne approfittato della ‘pausa forzata’ per concedersi una breve vacanza. Il calciatore nigeriano salterà quindi il match contro il Genoa e anche quello contro la Juventus.

Intanto la società azzurra sta provando a presentare un ricorso ordinario contro la decisione del giudice sportivo per far sì che l’attaccante possa essere in campo contro i bianconeri. Non si conoscono i motivi della partenza di Osimhen, se come detto ne abbia approfittato per una breve vacanza e una visita di piacere a casa o se le ragioni del viaggio siano altre. All’aeroporto qualche tifoso l’ha notato e ha provato ad avvicinarlo, del resto non capita tutti i giorni di incontrare un calciatore del Napoli in aeroporto.