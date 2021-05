0 Facebook Paura per Osimhen, dopo uno scontro di gioco crolla a terra: come sta l’attaccante Calcio Napoli 2 Maggio 2021 17:02 Di redazione 1'

Paura in campo, durante la partita Napoli-Cagliari. Lancio lungo per Osimhen, che si scontra con Ceppitelli e perde sangue. Fabbri ferma il gioco, entra lo staff sanitario, per medicare il giocatore.

L’attaccante del Napoli è costretto a lasciare il terreno di gioco, dentro Mertens al 75′. Seguiranno dei controlli per Osimhen, che comunque riesce a lasciare il campo sulle sue gambe