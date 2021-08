0 Facebook Guendalina Tavassi sbotta dopo le critiche: “Ma cosa ne sai tu?” Spettacolo 27 Agosto 2021 17:12 Di redazione 2'

Il matrimonio tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte è giunto al capolinea ormai da un po’. L’influencer avrebbe anche una nuova relazione con Federico Perna.

Perché Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte si sono lasciati?

La Tavassi, dopo aver reso nota la separazione dal marito napoletano, ha ricevuto diverse critiche sui social. In tanti le hanno chiesto spiegazioni sulla fine del matrimonio e lei ha deciso di rispondere attraverso Instagram, spiegando che la vita non è solo quello che si vede nei video: “Nessuno sceglie un marito, un padre per lasciarsi o perché non ci sta bene. Bisogna vedere nel tempo come si cambia e gli avvenimenti, gli errori che si fanno. Nessuno è perfetto e ripeto, la vita reale non è quella che vedete nelle stories, è ben altro. Anche se mi piacerebbe raccontare tutta la vita reale, ma non mi pare il caso”.

All’accusa diretta di aver fatto ‘scappare’ Umberto D’Aponte, la Tavassi ha risposto: “Ma cosa ne sai tu? Io interrompo un matrimonio durato 9 anni con due bambini piccoli. Falla finita di dire cose che non sai. Grazie”. Ha concluso così il lungo messaggio, con la speranza di mettere a tacere le tante critiche.