Guendalina Tavassi rompe il silenzio: "Perché è finita con mio marito e ho fatto i video hot" Spettacolo 15 Marzo 2021

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte si sono lasciati anche se vivono insieme per i figli, Chloe e Salvatore. E’ stata l’ex gieffina a dare l’annuncio su Instagram, seguita poi dal marito che ha spiegato un po’ la situazione.

L’influencer non dice chiaramente quale sia stato il motivo che l’abbia portata alla rottura ma si capisce che è molto dura e drastica, in molti infatti pensano che lei faccia riferimento ad un tradimento da parte di Umberto. Lo stesso marito ha ribadito di “aver sbagliato nei confronti di Guendalina e di doverle chiedere scusa”. “Avrò i mieti motivi per aver fatto questa scelta. Vi ho detto che sono anni che succedono episodi per i quali si fa pace. Poi si litiga. Si arriva ad un punto che perdi fiducia, stima e tante altre cose. Come padre è perfetto. Come amico è straordinario. Come complice altrettanto. Ma per il resto, per quanto mi riguarda, non ci troviamo!!”.

In una diretta fatta poi sempre nella serata di ieri, la 35enne ha detto: “Se fossi stata io ad aver sbagliato certo non sarei rimasta a casa”. Parole forti dunque anche contro la decisione del marito di non abbandonare la loro casa a Roma. Guendalina ha però ammesso di aver provato più volte a rimettere insieme i “cocci”: “Quando si è costruita una famiglia e ci sono anni di matrimonio si prova a fare di tutto per recuperare. Tornavamo assieme. Si faceva quello che fanno tutte le coppie (non devo entrare nei dettagli vero?)”. Facendo riferimento ai suoi video hot pubblicati in rete da alcuni hacker ha poi aggiunto: “Si alimentava il rapporto con i video di cui tanto si è parlato. E pensate che mica ci sono stati solo quelli… tanti altri fortunatamente sono stati cancellati in tempo”.

“Ci abbiamo riprovato fino a pochissimo tempo fa, ma non dormivamo più insieme a causa di un episodio che non ho mandato giù…”, ha quindi continuato. “Ad un certo punto se alcune situazioni perseverano si prende anche una decisione definitiva!”, ha infine concluso.