0 Facebook Coppia di nonnini derubata in casa a Ischia, la nipote: “Aiutateli, era tutto ciò che avevano” Cronaca 27 Agosto 2021 15:12 Di redazione 3'

E’ stata la nipote a voler rendere noto cosa è accaduto ai suoi nonni – di 86 e 90 anni – nel loro appartamento a Casamicciola, a Ischia. La coppia di nonnini è stata vittima di una vera e propria truffa volta a derubare i risparmi che conservava in casa.

Nonnini derubati a Ischia

A raccontare la vicenda è stato Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso il messaggio della nipote rivolto a chiunque possa aiutare i suoi nonni. E’ stato il nonno a ricevere una telefonata in cui qualcuno ha finto di essere il nipote e invitandolo a uscire di casa per raggiungerlo perché aveva bisogno di aiuto. Quando l’uomo ha lasciato la casa, alcuni malviventi sono entrati in casa e hanno portato via tutto l’oro e i risparmi che la coppia conservava per un valore di 15mila euro. La nipote ha raccontato che erano i soldi conservati per i funerali e per vivere.

Dopo il furto, il nonno è caduto in una sorta di depressione. Così la nipote ha deciso di rivolgere un appello affinché chi possa aiuti i suoi nonni. “Salve a tutti, io mi chiamo Claudia e sono la nipote di questi due meravigliosi nonni di 86 e 90 anni che abitano a Casamicciola terme.

L’altro giorno quando io non ero in casa, dei truffatori hanno rubato tutti i loro risparmi di una vita intera.

Hanno allontanato mio nonno da casa con una finta telefonata in cui simulavano la voce di mio fratello, nella quale chiedeva il suo aiuto.

Mentre mio nonno lo raggiungeva, questi delinquenti sono entrati in casa ed hanno preso tutto l’oro e 15.000€ che mio nonno conservava per il loro funerale e per vivere il resto della loro vita sereni.

Siamo una famiglia umile e da quando c’è stato il covid abbiamo avuto grande difficoltà economiche, perciò questa truffa ci ha portati via qualsiasi cosa.

Mio nonno é un uomo distrutto, ha smesso di mangiare e vuole morire per il dispiacere, stesso vale per mia nonna.

Vi prego aiutatemi a restituire loro un po’ di serenità, hanno perso già tutti i loro ricordi legati alla cassa che è stata rubata, almeno vorrei saperli più sereni.

Mi distrugge sapere di non poter far nulla e vedere i miei poveri nonni consumarsi rinchiusi nella stanza e terrorizzati.

Vi prego aiutatemi ad aiutarli”, questo il messaggio della donna.