0 Facebook Lo sfogo di Imma Polese: “E’ un periodo di difficoltà, ci piange il cuore a vedere certe cose” Spettacolo 3 Maggio 2021 13:43 Di redazione 2'

Imma Polese e Matteo Giordano hanno girato un video in occasione del primo maggio, che hanno pubblicato sui social. La coppia, ‘padrona di casa’ dell’hotel La Sonrisa, diventato celebre per il programma Il Castello delle Cerimonie, ha voluto inviare un messaggio di speranza nella giornata della Festa dei Lavoratori.

Lo sfogo di Imma Polese

La coppia si è fatta riprendere mentre attraversa le stanze vuote del castello, sebbene i ristoranti in zona gialla siano aperti è concesso consumare solo all’esterno, una scena surreale poiché questo è il periodo in cui il ristorante alle pendici del Vesuvio sarebbe dovuto essere pieno. Imma Polese ha spiegato che questo è un momento difficile: “E’ stato ed è un periodo di difficoltà per tutti, anche per noi ci è stata tolta la possibilità di fare ciò che amiamo, cioè il nostro lavoro. Abbiamo sempre cercato di dare ai nostri dipendenti il massimo sostegno, ci piange il cuore non vederli qui con noi“.

Anche Matteo Giordano ha voluto condividere il pensiero della moglie: “Il settore della ristorazione è tra i più colpiti e anche noi siamo coinvolti. Il nostro castello è vuoto e regna il silenzio. Un silenzio insopportabile“. Tempo fa era diventato virale il video di un dipendente del Castello delle Cerimonie, Gaetano Davide, che aveva detto di essersi trovato senza lavoro, lanciando un appello affinché qualcuno possa aiutarlo. Il video ha ricevuto molti commenti di supporto da parte dei fan della famiglia Polese.

Il video di Imma Polese