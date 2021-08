0 Facebook Di Maio beccato al mare con Emiliano e Boccia, esplode la polemica: “Pensi all’Afghanistan” Di Maio al mare con Emiliano e Boccia. Il Ministro degli Esteri in Puglia, fotografato in spiaggia. Pioggia di critiche: "Pensi all'Afghanistan" Politica 16 Agosto 2021 21:57 Di redazione 2'

Logo Bay di Porto Cesareo, è stato questo il teatro di un incontro estivo tra il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la compagna Virginia Saba, l’ex Ministro Francesco Boccia con la moglie Nunzia De Girolamo e infine il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano insieme alla compagna Elena Laterza. La foto che li ha immortalati tutti in riva al mare ha scatenato forti polemiche.

Il tema, neanche a dirlo, è stata la caduta di Kabul con la conquista da parte dei talebani dell’Afghanistan. In molti si sono chiesti: “Ma perché Di Maio è in spiaggia e non si occupa di quello che sta accadendo nel neonato Emirato islamico?“. Il Logo Bay è un esclusivo stabilimento balneare della zona, di recente al centro delle cronache.

Il lido è stato di recente sequestrato (a causa di un conflitto burocratico con il Demanio, relativo alla gestione della struttura) e successivamente dissequestrato fino, “al termine della corrente stagione“. Il provvedimento di sequestro ci fu lo scorso 10 agosto, il dispositivo che ha riaperto le porte dello stabilimento è stato varato il giorno dopo. Questo è avvenuto grazie a un’istanza presentata dai legali dei titolari del lido.