Incidente in Costiera, scontro frontale tra auto: morta una donna di 62 anni Incidente mortale in Costiera a Vico Equense. Una donna di 62 anni ha perso la vita dopo un scontro frontale. Ci sono stati dei feriti Cronaca 16 Agosto 2021 18:51

Siamo sulla strada statale 45, tra Vico Equense e Castellammare di Stabia. Siamo nei luoghi che costituiscono la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana. Posti magici e meravigliosi che d’estate diventano meta prediletta dei turisti.

Purtroppo, come riportato da Fanpage, ieri – Ferragosto – non è stato così. Infatti a causa di un terribile incidente avvenuto in quel punto specifico, ha perso la vita una donna di 62 anni. Fatale lo scontro frontale tra due automobili.

Incidente mortale in Costiera a Vico Equense

Ancora incerta la dinamica del sinistro. Pare una delle due vetture abbia sbandato finendo sulla corsia opposta. Li lo scontro tra le macchine è stato inevitabile. Ferite altre persone. La 62enne è poi deceduta presso l’ospedale San Leonardo.