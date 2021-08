0 Facebook David Pruitt fa il bagno al lago e muore, c’era un’ameba mangiacervello News 16 Agosto 2021 18:23 Di redazione 1'

Ha fatto il bagno al lago ed è morto. David Pruitt, un bambino di 7 anni, è deceduto dopo essere stato contagiato da un raro parassita che mangia il cervello. Il fatto è avvenuto nell’acqua di un lago alla fine del mese scorso. Il piccolo è morto di meningoencefalite amebica primaria, nota anche come Pam, il 30 luglio dopo essere stato ricoverato in ospedale.

“Siamo tristi e con il cuore spezzato nel riferire che il nostro dolce piccolo David è morto”, ha scritto la famiglia su GoFundMe. “Ci rallegriamo di sapere che non soffre più”. Il parassita in questione, chiamato Naegleria fowleri, può essere letale quando l’acqua contaminata entra nel corpo attraverso il naso, secondo i Centri Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie.

L’ameba mortale si trova spesso in fiumi o laghi, ma sono stati segnalati diversi casi in piscine mal trattate.