Compleanno Diletta Leotta e le ragazze vestite da lampadario: "Scandaloso" 16 Agosto 2021

Sta destando non poche polemiche il compleanno di Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn ha festeggiato il suo 30esimo compleanno con il White and Shine party in Sicilia, precisamente in una località vicino Catania. Subito si sono fatte notare l’assenza del fidanzato, Can Yaman, e il festeggiamento decisamente poco sobrio.

Compleanno Diletta Leotta: è polemica

Il party in un villa è avvenuto in una location allestita con addobbi bianchi e limoni bianchi. Assente Can, che sembra confermare la rottura definitiva. Intanto scoppia il caos sui social a causa di un dettaglio che non poteva di certo passare inosservato. Le foto del compleanno di Diletta mostrano delle giovani ragazze in piedi immobili che rappresentano dei lampadari con un paralume sulle loro teste. Ed ecco che in molti trovano questo dettaglio davvero scandaloso.

Sui social, in molti si chiedono come sia possibile che nel 2021 per il compleanno di una donna, siano delle ragazze ad essere “usate in stile soprammobile”. L’unica cosa che può discolpare la conduttrice è che spesso sono le agenzie a occuparsi di questo genere di eventi. In ogni caso, qualcuno fa notare, che “se sei un personaggio pubblico, non puoi accettare che vengano usate ‘donne-lampadario’ alla tua festa”.