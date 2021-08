0 Facebook Prende fuoco mentre cucina, muore il giudice Aurelia Del Gaudio: il marito ha provato a salvarla Cronaca 15 Agosto 2021 12:40 Di redazione 2'

Un terribile incidente domestico, è morta così Aurelia Del Gaudio, giudice di 72 anni originaria di Bologna. La donna era ai fornelli per preparare da mangiare, quando il vestito ha preso fuoco. In poco tempo si è trasformata in una torcia umana, il marito che era in casa con lei ha sentito le urla di dolore ed è subito corso in cucina.

Il giudice Aurelia Del Gaudio muore in un terribile incidente domestico

L’uomo ha provato in tutti i modi a spegnere le fiamme, avvolgendo la moglie e gettandosi addosso a lei. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’intero appartamento. La donna è stata portata d’urgenza all’ospedale Bufalini, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e purtroppo è deceduta nella notte tra giovedì e venerdì. Il marito è ancora ricoverato a causa di alcune ustioni ai piedi e alle mani.

La notizia della tragica morte di Aurelia Del Gaudio ha sconvolto la comunità. La donna era molto nota nell’ambiente della Magistratura, era stata presidente aggiunto dell’ufficio gip di Bologna. Numerosi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.