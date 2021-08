0 Facebook Inserisce un crostaceo mentre lavora, Lorenzo Maio muore a 19 anni per uno choc anafilattico Cronaca 14 Agosto 2021 12:45 Di redazione 1'

Un crostaceo che gli è stato fatale, Lorenzo Maio è morto a 19 anni in seguito a uno choc anafilattico a Cuorgné. Dopo una settimana di agonia il suo cuore ha smesso di battere. Il diciannovenne stava facendo un turno di lavoro come cameriere in un catering, quando ha mangiato un alimento al quale era allergico.

Il ragazzo l’ha immediatamente sputato, ma non è servito a nulla. Dopo aver collassato è stato trasportato all’ospedale di Ciriè, poi a causa della criticità delle sue condizioni è stato trasferito nel reparto di Terapia Intensiva del San Giovanni Bosco, dove purtroppo è peggiorato nella notte tra giovedì e venerdì finché non è deceduto.

La notizia della tragica morte di Lorenzo Maio ha sconvolto l’intera comunità. I funerali del diciannovenne si terranno martedì 17 agosto nella chiesa parrocchiale di Cuorgné.