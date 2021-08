0 Facebook Napoli, il mondo della notte piange Enrico Silvestri: “Che hai combinato?” Cronaca 14 Agosto 2021 12:09 Di redazione 2'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Napoli, è scomparso un volto noto della movida napoletana . Si chiamava Enrico Silvestri ed era una persona molto nota nell’ambiente dei locali notturni. Ideatore del Meglio Sound ha animato le serate partenopee per una vita.

Addio ad Enrico Silvestri

La notizia della morte di Enrico Silvestri ha lasciato attonite le tante persone che lo conoscevano. Il tam tam sui social è cominciato alle prime luci di questo sabato mattina d’agosto, tantissimi i messaggi di dolore da parte di chi conosceva il noto organizzatore di eventi. “Che hai combinato?”, “Ti svegli, apri Facebook ed ecco un’altra di quelle notizie che non vorresti mai sapere ….. un altro amico che va via… In questi ultimi due anni ne sono tanti…troppi…. resti basito senza parole con una grande tristezza… E vai avanti in questo percorso di vita che si fa sempre più breve! Buon viaggio amico mio e come ti piaceva dire a te….KASOMAI… ci vediamo dall’altra parte”, “Caro Enrico, ho appena saputo… non ho parole per manifestare il mio dispiacere, ti abbraccio forte, che la terra sia lieve”, “Sei stata la persona più amabile che ho incontrato nel percorso della mia vita! Rip”, “Mi hai detto ci sentiamo dopo, ma a me questo dopo chi me lo dà adesso?” queste tante altre le parole da parte dei suoi amici.

Non si sa come sia morto Enrico Silvestri, quel che è certo è che la sua dipartita ha lasciato un grande vuoto nel cuore di chi l’ha conosciuto e gli ha voluto bene. Un altro volto noto della città è scomparso.