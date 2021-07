0 Facebook Dolore a Palermo per Gabriele Rizzo, giovane di 18 anni morto per uno choc anafilattico Cronaca 8 Luglio 2021 17:14 Di redazione 2'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta a Palermo, dove un ragazzo di 18 anni ha perso la vita a causa di uno choc anafilattico. Si chiamava Gabriele Rizzo e frequentava il Liceo Umberto I, avrebbe dovuto iniziare l’ultimo anno a settembre.

Palermo piange Gabriele Rizzo

Un fulmine a ciel sereno che si è abbattuto sulla famiglia del ragazzo ma anche della comunità scolastica. Una morte improvvisa che ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo. A ricordarlo è una delle sue insegnanti in un’intervista a Palermo Today: “Gabriele era un ragazzo molto delicato, garbato, non ha mai avuto atteggiamenti di aggressività e prepotenza nei confronti di docenti o compagni. Frequentava la 4°A da quest’anno, un anno particolare che per via della dad ci ha permesso di conoscerci in maniera ridotta. Abbiamo però potuto apprezzare tutti il suo carattere. Non ha mai finto nessuna impreparazione. Era molto leale, un piccolo lord, questa sua trasparenza mi ha colpito dal primo istante”.

Dolore e commozione ai funerali che si sono tenuti questo giovedì pomeriggio. Tanti i compagni presenti per dare l’ultimo saluto a Gabriele. Il diciottenne aveva da poco acquistato un biglietto aereo per Barcellona, aveva organizzato un viaggio con alcuni amici, viaggio a cui purtroppo, non potrà mai più partecipare.