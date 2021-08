0 Facebook Botte e risposta tra Simona Ventura e Mara Venier: “Odio l’ipocrisia” Spettacolo 14 Agosto 2021 13:00 Di redazione 2'

Non accenna a placarsi lo scambio di frecciatine tra Simona Ventura e Mara Venier. La prima tempo fa parlando della conduttrice di Domenica In e di Barbara D’Urso aveva lasciato intendere di non guardare i loro programmi, spiegando che “preferisce mangiare una pizza”.

Simona Ventura attacca Mara Venier

Parole che non sono sfuggite a Mara Venier. In occasione della gaffe fatta dalla Ventura quando ha augurato erroneamente buon compleanno a Luca Argentero, che aveva pubblicato il numero 40 su Twitter, ma si riferiva alle medaglie vinte dagli azzurri alle Olimpiadi, è intervenuta anche zia Mara. Alla gaffe dell’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi, aveva risposto: “Non avrà digerito la pizza”.

Parole che presumibilmente si riferivano alla risposta data dalla Ventura rispetto ai suoi programmi e a quelli della D’Urso. In un’ultima intervista al Corriere della Sera è arrivata un’ulteriore frecciatina di Simona: “Scelgo la pizza. Era una battuta. Però odio l’ipocrisia e racchiude il mio pensiero. Le donne in tv sono state le mie migliori amiche e le mie peggiori nemiche. Le cadute mi hanno aiutato a rialzarmi”, in pratica ha lasciato intendere che secondo lei le sue colleghe non sarebbero due persone trasparenti”. Ora bisognerà comprendere se la Venier sceglierà di risponderle.