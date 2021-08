0 Facebook Frecciatina di Simona Ventura a Barbara D’Urso e Mara Venier: “Preferisco la pizza” Spettacolo 2 Agosto 2021 11:49 Di redazione 2'

Che tra Simona Ventura e Barbara D’Urso non corresse buon sangue era ormai cosa nota. Altro discorso con Mara Venier con la quale ha avuto anche un legame di parentela, super Simo è stata impegnata per quasi dieci anni con Gerò Carrara, figlio di Nicola, marito della conduttrice di Domenica In.

Cosa pensa Simona Ventura dei programmi di Barbara D’Urso e Mara Venier

In una recente intervista al Fatto Quotidiano, però, Simona Ventura sembrerebbe aver stroncato i programmi condotti dalla D’Urso e dalla Venier. Quando l’è stato chiesto se guardasse i programmi delle due colleghe, ha risposto: “Tra loro due scelgo la pizza”. Poche parole ma dirette, un chiaro messaggio che lascia intendere come non apprezzerebbe i format condotti da Mara e Barbara.

L’ ‘antipatia’ che proverebbe nei confronti della D’Urso, però, non le ha impedito di lavorare con il figlio, Emanuele Belardi. Di lui, per mettere a tacere possibili polemiche, aveva detto: “Per la parte esecutiva mi sono affidata ad un gruppo di giovani assai talentuosi. Tra i soci c’è anche il figlio di un giovane professionista molto capace che gode di tutta la mia stima! Viste le polemiche, vorrei sommessamente dire che, anche i cosiddetti “figli di”, hanno il diritto di costruirsi il loro futuro e dimostrare sul campo quello che sanno fare. Si chiama meritocrazia e io non perderò mai la speranza che, anche in Italia, questo possa contare”.

Parole sicuramente più carine di quelle riservate ai programmi di Barbara D’Urso. La conduttrice napoletana vorrà rispondere? Staremo a vedere.