Dopo aver raggiunto il record di caldo europeo (Siracusa, +48.8 C), “Lucifero” accalda anche il Centro-Nord con temperature elevate e un clima sempre piu’ afoso. Secondo gli esperti del sito www.ilmeteo.it, quello che ci apprestiamo a vivere sara’ il weekend piu’ caldo dell’estate 2021: l’anticiclone africano raggiungera’ la sua massima potenza su gran parte del Paese e le temperature diurne misureranno valori che rasenteranno i 40 gradi in Lombardia, Emilia, Veneto, Toscana e Lazio.

Temperature record anche a Napoli

In particolare, a Pavia, Mantova, Verona, Rovigo, Prato, Macerata e Napoli si raggiungeranno i 37 gradi, a Firenze e Bologna 39-40 gradi, a Roma 38. Non solo il caldo, si dovra’ tenere conto anche dell’afa che diventera’ via via piu’ fastidiosa dopo il tramonto e per tutta la notte dato che l’umidita’ tendera’ a salire fino al 60-70% (disagio fisico importante per le persone piu’ fragili, come bambini e anziani).

Quando arriva il fresco?

Quando si abbasseranno le temperature. A Napoli, nello specifico, secondo quanto riportato da Meteo.it dopo questo weekend con un caldo record, le massime come detto arriveranno fino a 37°, inizieranno ad abbassarsi lievemente da lunedì. Il termometro arriverà a 33°e tra mercoledì e giovedì dovrebbe stabilizzarsi sui 30-31°. Numeri che dunque rientrerebbero nelle medie stagionali, sempre estive ma meno calde di quelle registrate in questi giorni.