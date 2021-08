0 Facebook Previsioni Meteo, oltre al caldo record arriva la tempesta di sabbia del Sahara: cielo giallo e rosso Meteo 11 Agosto 2021 16:42 Di redazione 2'

Le temperature elevate sembra che non saranno l’unico problema di quest’estate, oltre al caldo record sta per arrivare in Italia una vera e propria tempesta di sabbia proveniente dal Sahara. Ci troviamo nella settimana definita dai meteorologi la più torrida dell’anno con il termometro che ha superato di gran lunga le medie stagionali.

Tempesta di sabbia in arrivo in Campania

Adesso ci prepariamo all’arrivo di una tempesta di sabbia, che renderà il cielo rosso e giallo, dandoci un’atmosfera praticamente irreale. L’arrivo della sabbia interesserà diversi paesi europei. Secondo quanto riportato da Meteo.it: “la configurazione barica dei prossimi giorni, che vede contrapposte la depressione tra Francia e Regno Unito e il promontorio anticiclonico africano sull’Italia, sarà alla base di un costante richiamo di correnti direttamente dal deserto del Sahara”.

Dunque, oltre al caldo dobbiamo prepararci all’arrivo di pulviscolo desertico. Le regioni maggiormente interessate saranno la Campania, la Sardegna, la Sicilia, la Puglia, il Lazio, la Toscana e la Liguria. Perlomeno fino a domenica avremo cieli colmi di sabbia desertica e con un colore giallo, rosso nelle ore vicine all’alba e al tramonto. Contestualmente nel territorio campano, come nel resto d’Italia, le temperature continueranno a essere elevate con massime che arriveranno fino ai 37°. La situazione dovrebbe migliorare a partire dalla prossima settimana.