Fabrizio Corona ha trascorso gli ultimi giorni a Roma, l’ex re dei paparazzi, ancora agli arresti domiciliari, ha avuto il permesso di raggiungere la Capitale per una visita medica. E’ stato fotografato in un noto ristorante in compagnia di Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip e suo grande amico.

Fabrizio Corona si mostra con il volto tumefatto

In una delle sue ultime storie su Instagram Corona ha mostrato il volto gonfio con alcuni bendaggi sugli occhi, come se avesse subito dei piccoli interventi. All’immagine ha allegato il commento: “Sempre senza filtri”. Non ha spiegato cosa abbia fatto, ma tra l’immagine del viso e l’appuntamento medico potrebbe esserci una correlazione.

L’ex re dei paparazzi potrebbe essersi sottoposto a un intervento di chirurgia estetica, a giudicare dai cerotti potrebbe trattarsi di una bleferoplastica, operazione che consente di ridurre la pelle in eccesso sulle palpebre. Chiaramente si tratta solo di una supposizione, ad ogni modo l’immagine di Corona ha scatenato la curiosità dei fan.