Karina Cascella ha dovuto rinviare le nozze con il suo compagno Max Colombo. I due si sarebbero dovuti sposare, seppure non avevano ancora una data, avrebbero organizzato tutto in questi mesi. Ma l’emergenza Coronavirus li ha costretti a rimandare il matrimonio.

Karina Cascella rimanda le nozze con Max Colombo

“Per via di questa difficile situazione – ha spiegato in un’intervista a “Il Giornale” – i pensieri sono andati altrove. Il mio compagno ha una discoteca e lui è stato tra i primi a smettere di lavorare, non parlo dal punto di vista economico ma degli impegni che ci saranno, quindi per adesso è rimandato”.

L’opinionista televisiva ha poi commentato tutta la situazione che sta vivendo l’Italia in questo momento d’emergenza: “Non avrei mai pensato che nel 2020 sarebbe potuta accadere una cosa simile. Quando guardavo quanto successo in Cina, a Wuhan, ero spaventata perché loro viaggiano tanto e ci si immaginava che ci fossero contatti con il nostro Paese. Quindi immaginavo che ci potesse essere qualche caso, ma non che finissimo come o peggio di loro, perché alla fine i numeri parlano e dicono che siamo in una situazione peggiore”.

Le lacrime di Karina Cascella

Karina ha anche raccontato che all’inizio non l’ha presa benissimo, era un po’ preoccupata: “All’inizio mi ha destabilizzato parecchio, ho passato la prima settimana, come tutti credo, piangendo tanto, cercando di non farmi vedere da mia figlia e non trasmetterle preoccupazione”.