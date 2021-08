0 Facebook Un morto e un ferito per un agguato a Ponticelli, i parenti della vittima sfasciano l’ospedale Villa Betania Un morto e un ferito per un agguato a Ponticelli. La vittima si chiama Salvatore De Martino. Non è in pericolo di vita Salvatore Scarpato Cronaca 12 Agosto 2021 08:29 Di redazione 2'

Caos e morte a Ponticelli, area Est di Napoli. Ieri sera c’è stato un agguato che sarebbe culminato in un conflitto a fuoco che avrebbe coinvolto due persone. I fatti sono accaduti in via De Meis a partire dalle 20.

Un morto e un ferito per un agguato a Ponticelli

Come riportato dalla pagina Facebook ‘Nessuno tocchi Ippocrate‘, Salvatore De Martino (45 anni) è deceduto. È invece rimasto ferito e non sarebbe in pericolo di vita, il 49enne Salvatore Scarpato. Entrambi pregiudicati, sarebbero residenti nel noto Lotto Zero.

I parenti della vittima, una volta appresa la notizia del suo decesso, avrebbero sfasciato il pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania. Sia De Martino che Scarpato apparterrebbero al clan di camorra De Luca – Bossa, in contrasto con i De Martino – De Micco.

Un morto e un ferito per un agguato a Ponticelli: il post su Facebook di ‘Nessuno tocchi Ippocrate’

Villa Betania a Ponticelli – Territorio di guerra! Aggressione n.48 del 2021

Momenti di terrore al pronto soccorso di Villa Betania, paziente muore con un colpo di pistola e i parenti sfasciano il pronto soccorso. È accaduto poche ore fa…….i familiari della vittima, portata al pronto soccorso, hanno cominciato a sfasciare tutto quando hanno appreso la notizia della dipartita del parente.

Da informazioni preliminari assunte da Polizia di Stato che procede, i due soggetti hanno precedenti per spaccio di stupefacenti. NTI apprende dalla stampa locale che:

Ore 20:00 circa in Napoli, via De Meis isolato n.23 si è verificato un conflitto a fuoco nel corso del quale

– De Martino Salvatore, nato Napoli 19.10.1975, è deceduto presso l’Ospedale Villa Betania ove era stato trasportato a mezzi privati;

– Scarpato Salvatore, nato a Cercola il 24.4.1972 è rimasto ferito, e successivamente trasportato presso Ospedale del Mare di Ponticelli (attualmente non in pericolo di vita).

LEGGI ANCHE – L’ultimo agguato mortale a Ponticelli: ucciso Giulio Fiorentino