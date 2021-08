0 Facebook Incendio nel Casertano, in fiamme il monte Tifata: il rogo si è esteso in tutta la valle. A rischio strutture e abitazioni Incendio nel Casertano. Il fuoco si è propagato in diverse zone. Da Santa Maria Capua Vetere a San Felice a Cervino. Abitazioni a rischio Cronaca 12 Agosto 2021 09:59 Di redazione 1'

Parte della provincia di Caserta è in fiamme. Un incendio sta devastando un’area piuttosto vasta che ha compreso più territori. Santa Maria Capua Vetere, San Felice, Cervino. Pare che il rogo sia partito dal Monte Tifata.

Il polmone verde della zona sembrerebbe stato divorato dalle fiamme. I video, le foto e i post pubblicati sui social, in particolare su facebook, hanno lasciato poco spazio e dubbi alle interpretazioni. Non sono chiare le origini dell’incendio.

Incendio nel Casertano

Le fiamme si sono propagate rapidamente mettendo a rischio molte strutture. È scattato l’allarme per le abitazioni e gli edifici (ad esempio le chiese), situate nei pressi del rogo. In corso le operazioni di soccorso, non sono escluse possibili evacuazioni.