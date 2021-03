0 Facebook Pioggia di colpi in strada, la camorra torna ad uccidere: Giulio e Vincenzo vittime della faida tra clan Chi sono le vittime dell'agguato e perché i killer hanno sparato. Sangue e morte a Ponticelli questa notte. Indagano le forze dell'ordine Cronaca 14 Marzo 2021 11:36 Di redazione 1'

Hanno esploso almeno dieci colpi d’arma da fuoco. I proiettili sparati dai sicari hanno ucciso Giulio Fiorentino e ferito Vincenzo Di Costanzo. Quest’ultimo è attualmente ricoverato in ospedale. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine.

L’agguato è avvenuto questa notte a Ponticelli, in via Esopo, area Est di Napoli. Siamo nei pressi del rione Incis e secondo quanto riportato da Internapoli, il movente del raid mortale potrebbe essere individuato in una faida di camorra.

Chi sono le vittime dell’agguato e perché i killer hanno sparato

I gruppi criminali contrapposti e che si contenderebbero la gestione delle attività illecite della zona, sarebbero i Casella e i De Martino.