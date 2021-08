0 Facebook Follia a Napoli, auto contromano sull’asse mediano: “Scè, fermati ma che stai facendo?!” Auto contromano sull'asse mediano. Il filmato è già virale sui social. A riprenderlo e pubblicarlo un altro automobilista sulla corsia opposta Cronaca 11 Agosto 2021 22:03 Di redazione 1'

Ancora un video pubblicato sui social e diventato virale sul web grazie a TikTok, che ha scatenato le polemiche. Questa volta, e non è il primo caso del genere, sono stati protagonisti due automobilisti.

Auto contromano sull’asse mediano

Uno viaggiava a bordo della propria automobile ma contromano, l’altro – alla guida della propria vettura – ha ripreso tutta la scena con un cellulare. I fatti sono accaduti sull’asse mediano, arteria che collega l’area metropolitana di Napoli.

Auto contromano sull’asse mediano: il post pubblicato da Borrelli

“Sig. Borrelli, ho trovato questo video in rete. So che è accaduto a Napoli ma non so dirle in quale precisa zona. Si tratta comunque di un pazzo, viaggiare contromano è pura follia. Spero sia stato individuato dalla polizia“.