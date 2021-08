0 Facebook Le vacanze di Nino D’Angelo, tra famiglia e relax: il cantante napoletano sempre più social Spettacolo 12 Agosto 2021 17:07 Di redazione 2'

Nino D’Angelo anche d’estate non abbandona i suoi fan o come direbbe lui ‘il popolo delle mie canzoni’. Il cantante napoletano è da sempre molto social, condivide diversi momenti della sua giornata e dediche speciali ai suoi affetti più cari.

Dove trascorre le vacanze Nino D’Angelo

Così anche se è estate e si è in vacanza, Nino continua a restare in contatto con chi lo segue. Il cantante napoletano sta trascorrendo questo periodo estivo nella sua meravigliosa villa in Calabria. Un luogo di pace e relax, totalmente immerso nel verde e con un’ampia piscina dove rinfrescarsi. Proprio l’anno scorso aveva presentato il suo ‘luogo incantato’ ai fan attraverso un video.

Con lui sembrerebbe esserci la sua famiglia, oltre alla moglie anche il figlio che ha da poco avuto un bambino, che si chiama proprio come il nonno. In uno degli ultimi video condivisi nonno Nino si diverte a cullare il suo nipotino ed è facilmente percepibile la sua gioia. Anche in altre immagini si è mostrato allegro e sorridente, dimostrazione che si sta godendo a pieno le sue vacanze.

Il video di Nino D’Angelo con il nipotino