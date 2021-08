0 Facebook “Abbassa la musica”, ma il giovane minaccia e picchia l’autista di bus a Napoli Autista di bus aggredito a Napoli. Il ragazzo è sceso dal pullman e poi è tornato con un amico per vendicarsi. L'uomo picchiato e minacciato Cronaca 12 Agosto 2021 17:31 Di redazione 1'

È sceso dal bus dopo il diverbio con l’autista. Si è fatto vivo poco dopo a bordo di un’automobile guidata da un amico. Prima hanno tagliato la strada al pullman, poi il giovane è sceso ed ha aggredito il conducente. Minacce, anche di morte, insulti e via alle botte. È accaduto a Napoli.

Il motivo? Il conducente aveva chiesto al ragazzo in questione di abbassare la musica che stava ascoltando. Il volume era probabilmente troppo alto e l’audio dava fastidio all’autista e agli altri passeggeri. Ma il giovane non ha accettato la ramanzina ed è tornato indietro per vendicarsi,

Come riportato da Internapoli, il bus in questione è della linea 169 che copre alcune zone dell’area Est di Napoli. Il conducente ha memorizzato la targa dell’automobile dei due giovani ed ha denunciato tutto alle autorità. La vicenda è ora seguita dalla Polizia. Il ragazzo dovrà rispondere delle accuse di interruzione di servizio pubblico, minacce e lesioni.