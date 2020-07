0 Facebook La casa in vacanza di Nino D’Angelo, il video del cantante fa il boom di like Spettacolo 29 Luglio 2020 14:35 Di redazione 1'

Nino D’Angelo è in vacanza da qualche giorno, i tanti fan si stavano chiedendo dove fosse. Da una prima foto pubblicata sui social si vedeva solo che era immerso nella natura. Ma a dare ulteriori dettagli sulla sua casa al mare ci ha pensato lui stesso con un simpatico video.

Dove si trova la casa in vacanza di Nino D’Angelo

Il cantante napoletano ha pubblicato un video in cui porta dei caffè agli operai che stanno lavorando alla piscina di casa sua. Nel video Nino si complimenta con i lavoratori dicendo: “I veri operai calabresi, simbolo della Calabria”. Lascia, quindi, intendere che si trova proprio in Calabria.

Non si sa dove sia la casa di Nino D’Angelo ma dal video pare essere davvero molto bella. Completamente immersa nel verde con una piscina per rinfrescarsi. In tanti hanno commentato il video complimentandosi per la bellezza della casa e augurandogli buone vacanze.

Il video di Nino D’Angelo