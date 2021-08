0 Facebook Ingegneri, la nolana Ada Minieri in corsa per il secondo mandato all’Ordine News 12 Agosto 2021 15:46 Di redazione 1'

La nolana e consigliere uscente Ada Minieri è in corsa per un secondo mandato in seno al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli.

L’ingegnere Minieri, reduce da una prima esperienza nell’organo di governo degli ingegneri negli ultimi 4 anni, sarà candidata nella lista Ingegno Napoletano guidata dal presidente uscente Edoardo Cosenza.

Si voterà dal 6 al 16 settembre. La nolana Minieri si pone l’obiettivo di essere ancora una volta un punto di riferimento per la categoria su tutto il territorio nolana-vesuviana. Alle spalle, negli ultimi anni, un impegno costante da parte del Consiglio per la crescita e l’aggiornamento degli iscritti in modalità FAD.