0 Facebook Scontro tra due auto, muore bimba di 9 anni: viaggiava con la madre e la zia Cronaca 11 Agosto 2021 20:38 Di redazione 1'

Ancora un incidente sulle nostre strade. Mercoledì mattina una bambina di 9 anni ha perso la vita in un terribile sinistro avvenuto mentre era in auto con la madre. Il dramma è accaduto a Casale sul Sile, in provincia di Treviso.

Bambina di 9 anni perde la vita in un incidente

L’automobile sulla quale la piccola viaggiava insieme alla madre, una zia ed una cugina di due anni, tutte residenti nello stesso comune, per cause che sono ancora da accertare si e’ scontrata con una vettura proveniente in senso contrario. La vettura dopo lo scontro sarebbe andata in fiamme.

La bambina e’ deceduta poco dopo il trasporto all’ospedale, tutti gli occupanti dei due mezzi sono rimasti feriti. Sono stati i Vigili del Fuoco ad estrarre i corpi dalle lamiere, le condizioni della piccola sono apparse subito molto gravi. Intervenuta anche la polizia stradale che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.