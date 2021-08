0 Facebook Incidente fa strage in famiglia, schianto auto-tir: morti padre e figlia. Gravi la madre e altri due figli Padre e figlia muoiono a causa di un incidente. Un terribile sinistro ha fatto strage di una famiglia. Fatale lo scontro frontale auto-camion Cronaca 11 Agosto 2021 16:31 Di redazione 1'

Un incidente che ha causato una strage. Siamo in Friuli, sulla strada regionale 52 della Carnica. È il territorio di Amara, località in provincia di Udine. Una famiglia, originaria di Firenze, era in viaggio per le vacanze.

All’improvviso, per motivi ancora da accertare, pare che l’automobile con a bordo padre (al volante), madre e tre figli abbia improvvisamente sbandato. La vettura si sarebbe trovata sulla corsia opposta dopo che l’uomo al volante ne aveva perso il controllo.

A quel punto dall’altro senso di marcia è sopraggiunto un camion. Il violento impatto frontale è stato inevitabile. Uno schianto terribile che ha causato il decesso di Piero Castracane, 62 anni, e della figlia Nicole, 10 anni.

La mamma e altri due figli sono stati trasportati d’urgenza e ricoverati presso l’ospedale Cattinara a Trieste. Sarebbero in gravi condizioni. Illeso l’autista del tir. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine. Disagi per la viabilità.