0 Facebook Belen Rodriguez rivela i messaggi dei suoi ex di auguri e sulla gravidanza: “Non è stata una passeggiata” Spettacolo 11 Agosto 2021 20:01 Di redazione 2'

Sono passate diverse settimane da quando Belen Rodriguez ha partorito, la show girl si sta godendo le sue vacanze con il compagno, Antonino Spinalbese e i due figli, Santiago e Luna Marì. Con loro, nella villa di Albarella, ci sono anche i genitori dell’argentina e il fratello Jeremias: la famiglia al completo.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, in cui Antonino ha rivelato qual è la richiesta che fa ogni giorno alla sua compagna, Belen ha parlato anche dei suoi ex fidanzati. Ha poi raccontato che con Luna Marì ha avuto un’attesa molto diversa da quella di Santiago. Alla domanda su quali dei suoi ex le avesse fatto gli auguri, lei ha risposto: “Sono stati tutti molto carini“. Ha preferito non fare nomi, ma il riferimento potrebbe essere a Stefano De Martino e Fabrizio Corona.

La show girl non ha spiegato se le hanno mandato un messaggio, cosa molto probabile, ma sappiamo che Stefano De Martino aveva messo un like a una foto di Luna Marì nata da pochi giorni e Corona le ha dedicato una storia con la scritta: “Auguri gorda. Benvenuta Lori”.

Belen Rodriguez commenta la sua ultima gravidanza

Belen ha anche spiegato le differenze che ha avuto tra l’attesa di Santiago e quella di Luna Marì: “Non è una passeggiata a 36 anni. Quando aspettavo Santiago, nove anni fa, non mi accorgevo della fatica che il corpo fa, è una macchina spaziale che realizza una persona con il tuo Dna. Questa volta ho sentito tutta la fatica. Ho avuto le nausee fino al quinto mese, ero senza forze, anemica. E Antonino ha ‘subìto’ tutto con grande rispetto”.