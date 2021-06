0 Facebook Tragedia al lago, bimbo di 10 anni muore annegato per salvare la sorellina Cronaca 16 Giugno 2021 17:11 Di redazione 2'

Tragedia al Big Sioux River, in South Dakota. Il piccolo Ricky Lee Sneve, è morto annegato all’età di 10 anni per salvare la sorellina che era caduta nel fiume. Ricky, maggiore di 4 figli, era con i genitori e i tre fratelli più piccoli al fiume quando la gita familiare si è trasformata in un terribile dramma.

Mentre la famiglia si stava rilassando, la sorella e il fratello di Richy sono caduti in acqua all’improvviso. Il padre si è gettato immediatamente nel tentativo di salvarli, ma era troppo lontano per aiutare entrambi, così Ricky si è tuffato per salvare la sorellina Chevelle, mentre il padre recuperava suo fratello.

Il bambino ha spinto la sorella fino a riva, poi però non è riuscito a risalire il fiume ed è annegato. Il suo corpo è stato recuperato qualche ora dopo da una squadra di sommozzatori. La mamma del piccolo eroe, Nicole Eufers, ha dichiarato: “Il padre è saltato dentro e Ricky lo ha seguito per salvare sua sorella Chevelle… Ci ha insegnato ad amare e apprezzare la vita“, ha raccontato la madre.

“Era generoso, gentile e speciale, più di quanto io possa riuscire a spiegare. Faceva qualsiasi cosa per chiunque”, ricorda il papà Chad Sneve, mentre lo zio ha avviato sul web una raccolta fondi per sostenere la famiglia.