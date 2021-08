0 Facebook Donna di 33 anni trovata morta in casa, filo elettrico al collo: bigliettino vicino al cadavere Cronaca 10 Agosto 2021 17:05 Di redazione 1'

Dramma a Palermo, una donna di 33 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento nella notte tra lunedì e martedì in via Coltellieri. Al collo aveva legato un filo elettrico di una prolunga. A fare la tragica scoperta è stato il suo convivente che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Donna di 33 anni trovata morta in casa con un filo elettrico al collo

Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Vicino al cadavere pare che sia stato trovato un bigliettino, cosa che potrebbe far pensare al gesto estremo.

Restano però aperte tutte le piste investigative. Da un primo esame esterno della salma pare che la donna sia morta per soffocamento, il sostituto procuratore ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.