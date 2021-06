0 Facebook Chiara Gualzetti trovata morta nel bosco, ha confessato l’amico News 29 Giugno 2021 07:51 Di redazione 2'

Ha confessato il minore interrogato dai carabinieri dopo il ritrovamento di Chiara Gualzetti, la 16enne trovata morta vicino a un bosco a Valsamoggia nel Bolognese, dopo essersi allontanata da casa ieri mattina. Con il giovane, la ragazza avrebbe avuto un appuntamento.

Chiara Gualzetti trovata morta nel bosco, ha confessato l’amico

Chiara si era allontanata ieri dalla sua abitazione di Monteveglio dove viveva, dicendo appunto di dover incontrare una persona e non era più tornata a casa. Col passare delle ore e non venendola ritornare, i genitori si sono impensieriti: hanno provato a rintracciarla ma il telefono della 16enne risultava staccato già da domenica sera. Sono partite così le ricerche in tutta la zona.

Tanti anche i volontari che hanno partecipato alle ricerche. Il cadavere di Chiara Gualzetti è stato trovato a meno di un chilometro da casa, nel territorio del parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, in un campo ai margini di un bosco.

Sul corpo di Chiara sono state trovate profonde ferite da arma da taglio alla gola e sul torace, oltre ad altre lesioni, come di percosse.

Gli investigatori si sono subito concentrati sul giovane che la 16enne doveva incontrare. Dopo un’intenso interrogatorio, il ragazzo ha confessato. Del caso si occupano sia la Procura ordinaria sia quella per i minorenni.