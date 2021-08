0 Facebook È morto Luigi Salvati, il meccanico di piazza Mercato non ce l’ha fatta È morto Luigi Salvati. La triste notizia ha sconvolto l'intero quartiere. Tanti i messaggi d'affeto e cordoglio per 'Titto Moto 46' Cronaca 10 Agosto 2021 15:09 Di redazione 1'

Lacrime e dolore a Napoli. La triste notizia ha ‘invaso’ social e gli utenti non hanno fatto altro che condividere post e messaggi d’affetto. Ha perso la vita Luigi Salvati, storico meccanico di Piazza Mercato.

Il giovane era conosciuto come ‘Titto Moto 46‘, proprio come il nome della sua auto officina. “Mi ha spezzato il cuore appena ho saputo che ci hai lasciato…“, è soltanto uno dei tanti post dedicati a Salvati. Quest’ultimo era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Loreto Mare.

“Non ci posso credere , eri un uomo con tanti valori avevi sempre un motivo per sorridere e questa è una delle più belle cose di te… Ricordo quella sera che ti eri messo il vestito classico, il papillon e noi ridevamo perché non era da te vestirsi in quel modo. Hai lasciato un vuoto immenso ma Resterai nel cuore di tutti. Perché una persona come te non si dimentica Titto 46“, ha scritto invece un amico.