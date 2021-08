0 Facebook Mara Venier, ancora problemi in vacanza: “Non sono in forma, ma reagisco. Devo” News 9 Agosto 2021 13:56 Di redazione 2'

Mara Venier si sta godendo le vacanze a Forte dei Marmi, la conduttrice però ha ancora i postumi dei problemi di salute che all’incirca un mese fa l’hanno costretta a un ricovero in ospedale.

In una delle sue ultime storie Instagram, mentre si stava godendo un tramonto, ha detto di essere felice e che la serenità per qualche istante le fa dimenticare il suo problema al volto: “C’è un tramonto stasera – dice Mara nelle stories Instagram – Sarà che mi sono fatta un mojito, ma vedo tutto bello. Non sento neanche il mio problema, me lo scordo per un po’. Sono momenti belli. Dura poco, ma va bene così. Sono felice e non penso a niente”.

Come sta Mara Venier

Un follower si è complimentato per la forma mostrata, ma la Venier ha spiegato che non si sente ancora così: “No, sto ancora senza sensibilità ma reagisco. Devo“. A causa di un impianto ortodontico aveva avuto una paresi facciale e aveva dovuto subire un altro piccolo intervento. A settembre probabilmente dovrà fare altri accertamenti e comprendere come procedere.

Il video di Mara Venier in vacanza