0 Facebook Mara Venier in vacanza e la frecciatina a Barbara D’Urso: “Non è vero che scelgono te” Spettacolo 6 Agosto 2021 14:37 Di redazione 2'

Mara Venier si sta godendo le vacanze, ma ogni tanto partecipa volentieri ad alcuni eventi. Come “Gli incontri del principe”, il talk show organizzato dal Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio. In quell’occasione, con la sua simpatia, spiegando un retroscena di Domenica In, ha lanciato una frecciatina alla sua ‘rivale’ Barbara D’Urso.

Mara Venier e la frecciatina a Barbara D’Urso

Zia Mara stava spiegando che a Domenica In non si possono ospitare i politici, nonostante siano stati in tanti a chiederglielo, la scelta del programma è questa. Proprio chiarendo questa cosa, non ha perso occasione per tirare una zeppata alla D’Urso, che invece nei suoi programmi ha ospitato molti politici.

“Non come la d’Urso che intervista… la d’Urso dice scelgono me, non è vero Barbara che scelgono te. È che io non li posso avere, però con Barbara ci facciamo delle belle risate. Chissà quest’anno”, queste le parole di Mara Venier. Dunque, nonostante l’abbia fatto con l’ironia che la contraddistingue, ha voluto mettere i puntini sulle i, sembrerebbe quasi che le abbia voluto sottolineare come vadano da lei perché non possono partecipare a Domenica In. Una frecciatina, seppur in amicizia, diretta e concisa.